Raspadori difende Spalletti | parole da applausi dopo Italia-Moldavia

Giacomo Raspadori difende con passione Spalletti, lodando il suo lavoro nonostante le difficoltà. Dopo la vittoria contro la Moldavia, l’attaccante azzurro ha sottolineato l’impegno del CT e il valore della squadra. Un gesto di stima che ha fatto applaudire i tifosi italiani, desiderosi di vedere più entusiasmo e risultati convincenti. La Nazionale, tra luci e ombre, guarda avanti con rinnovata speranza, confidando nelle parole di Raspadori come sprone per il futuro.

Durante il post partita l’attaccante azzurro ha difeso ed elogiato l’operato del commissario tecnico della Nazionale. L’Italia batte la Moldavia per 2-0. Non la migliore prestazione degli azzurri, che continuano a non incidere ed emozionare i tifosi italiani. In rete anche l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori, autore di una buona prestazione nel complesso. Proprio l’ex Sassuolo è stato intervistato nel post partita ai microfoni Rai: l’attaccante ha sottolineato tutta l’amarezza provata dal gruppo squadra per l’addio di Spalletti e per il pessimo momento vissuto dagli azzurri. Raspadori: “Spiace molto per il mister, stiamo vivendo un momento di difficoltà”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it