Raspadori da record con la Nazionale | nessuno ha fatto meglio di lui

Raspadori da record con la nazionale: nessuno ha fatto meglio di lui. L’attaccante azzurro brilla nel momento più delicato, siglando un gol decisivo contro la Moldavia e stabilendo un nuovo traguardo personale. A Reggio Emilia, nonostante una prestazione non impeccabile, l’Italia conquista tre punti fondamentali. Tra i protagonisti della serata si distingue il…

Momento d’oro per l’attaccante azzurro: con il gol alla Moldavia ha stabilito un record importante. A Reggio Emilia è andata in scena il match tra Italia e Moldavia. Nonostante una prestazione tutt’altro che entusiasmante, gli azzurri hanno vinto per 2-0. Gli uomini guidati da Spalletti sembrano ancora molto scossi dalla tremenda sconfitta contro la Norvegia: conquistare il sogno Mondiali non sarà semplice. Tra i marcatori della gara spicca il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante azzurro ha siglato una bella rete trovando l’angolo giusto per battere il portiere avversario. Grazie a questa rete, il giocatore del Napoli ha conquistato un record davvero unico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Raspadori da record con la Nazionale: nessuno ha fatto meglio di lui

