Rapine fotocopia a due minorenni Solo per pochi euro

Un episodio inquietante scuote la tranquillità del Naviglio: due minorenni, vittime di rapine lampo per pochi euro, sono stati aggrediti e derubati da altri giovani. L’evento, avvenuto tra venerdì e sabato, solleva ancora una volta il tema della sicurezza in zona. Mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto, è fondamentale riflettere sull’urgenza di azioni concrete per proteggere i più vulnerabili.

Due minorenni aggrediti lungo il Naviglio, rapinati da giovani all’apparenza quasi coetanei, fuggiti a piedi con magri bottini. È successo tra venerdì e sabato. La prima rapina verso le 20.30, sulla strada verso il luna park, che ha aperto i battenti per la Fiera di Pentecoste proprio venerdì. Un diciassettenne stava camminando da solo in via Alzaia, nel tratto vicino a piazzale San Giuseppe, quando è stato avvicinato da due giovani che non conosceva, descritti come coetanei, che lo hanno fatto fermare chiedendogli una sigaretta. Non era però quello che volevano, infatti gli hanno preso con la forza il portafogli, che teneva nella tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine fotocopia a due minorenni. Solo per pochi euro

In questa notizia si parla di: Minorenni Rapine Fotocopia Pochi

Lunga serie di rapine violente a Brescia, derubati anche dei minorenni: banda sgominata, 6 arresti - Una banda di sei giovani è stata arrestata a Brescia dopo una lunga serie di rapine violente, che hanno colpito anche minorenni, nei pressi della stazione ferroviaria.

Rapine fotocopia a due minorenni. Solo per pochi euro - Due minorenni aggrediti lungo il Naviglio, rapinati da giovani all’apparenza quasi coetanei, fuggiti a piedi con magri bottini. Leggi su ilgiorno.it

Parma, rapine a minorenni: due ventenni in arresto, le aggressioni per pochi euro - Secondo le indagini coordinate dalle Procura i due sarebbero gli autori di sei rapine avvenute tra maggio e giugno scorsi ai danni di ragazzi per lo più minorenni. Leggi su ilrestodelcarlino.it

Tre giovani agli arresti domiciliari. Botte e spintoni ad altri minorenni. Contestate sei rapine in pochi mesi - I carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare nei confronti della baby gang (15, 16 e 18 anni). Leggi su msn.com