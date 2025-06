Rapine e scippi in metropolitana | arrestato il ladro picchiatore Almeno 5 i colpi messi a segno

Una spirale di violenza scuote le metropolitane italiane: rapine, scippi e aggressioni, spesso con minacce e coltelli, hanno segnato la vita di tante vittime innocenti. Un 24enne, vestito di nero e armato di cattive intenzioni, è stato finalmente arrestato, ma il suo operato ha lasciato un segno profondo nella sicurezza urbana. La lotta contro questi episodi resta una priorità, affinché tutti possano godere di un viaggio tranquillo e senza paura.

Quasi sempre vestito di nero, in luoghi affollati come le metropolitane, puntava a prede facili, spesso donne al telefono, per rapinarle con violenza di smartphone, portafogli e collane. Bastavano pochi istanti e le minacce, anche col coltello, per lasciare le vittime impietrite e potersi guadagnare la fuga, coperto da uno o più complici. Sono almeno cinque, da gennaio a maggio 2025, le rapine e gli scippi in concorso contestati a un 24enne marocchino, arrestato dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia, al termine di un'indagine coordinata dal VII dipartimento della procura di Milano. Il “debutto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapine e scippi in metropolitana: arrestato il ladro picchiatore. Almeno 5 i colpi messi a segno

