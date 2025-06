Rapinano uomo dell' auto con fucile da caccia due condanne

Due uomini sono stati condannati a sette e sei anni di reclusione rispettivamente, per aver rapinato un uomo con un fucile da caccia a Scafati il 1 marzo 2024. L’episodio si è concluso con uno dei condannati ferito da un commando armato fuori da un bar, mentre gli autori del colpo rimangono ancora sconosciuti. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla presenza di gruppi criminali in zona, lasciando aperto il mistero su come si svilupperanno le indagini.

Sette e sei anni di reclusione¬†per le due persone arrestate il 1 marzo del 2024, a Scafati, per rapina.¬†¬†Uno dei due √® M.A., nel pomeriggio dello stesso giorno fu poi ferito da un commando di fuoco, fuori ad un bar. Gli autori, ad oggi, restano ancora ignoti. Secondo le accuse, i due rapinarono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Rapinano uomo dell'auto con fucile da caccia, due condanne

