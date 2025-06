Ranking WTA 9 giugno 2025 | Jasmine Paolini resta quarta balzo monstre di Loïs Boisson

Il mondo del tennis femminile si fa sempre più emozionante mentre il ranking WTA si aggiorna al 9 giugno 2025. Jasmine Paolini si conferma quarta, ma il vero protagonista è lo straordinario balzo di Lo239s Boisson, che scuote le classifiche, e Aryna Sabalenka, ormai quasi irraggiungibile in vetta nonostante la finale persa a Roland Garros. La corsa continua: chi riuscirà a sfidare questa elite?

Aryna Sabalenka è sempre più in alto. Nonostante la sconfitta in finale al Roland Garros, il suo primato è ad oggi praticamente inattaccabile da parte di chiunque per un lungo arco di tempo. Sono quasi 3500 i punti di vantaggio su Coco Gauff, seppur l’americana sia alla fine risultata vincitrice in una finale molto tattica al Bois de Boulogne. Dietro di loro, e dietro evidentemente Jessica Pegula che si tiene saldamente in mano il terzo posto, si apre ufficialmente una feroce battaglia a cinque per il quarto posto del ranking. Per adesso lo mantiene Jasmine Paolini, la quale conserva un margine di poco meno di 150 punti sulla cinese Qinwen Zheng, ma ha la pesantissima cambiale della finale di Wimbledon da difendere nell’immediato, anche se nella seconda metà di anno ci sono diversi margini per capitalizzare varie cose sul veloce americano. 🔗 Leggi su Oasport.it