Ranking ATP la corsa al n1 tra Sinner e Alcaraz | i punti da difendere fino agli US Open

Con la stagione su erba alle porte e gli US Open nel mirino, la lotta tra Sinner e Alcaraz per il primato ATP si intensifica. L'azzurro, con un margine di 2030 punti, si prepara a difendere un bottino prezioso di 4100 punti tra Halle, Wimbledon e Montreal. La sfida è aperta: chi saprà mantenere la vetta? La corsa al numero uno è più incerta che mai, e ogni match potrebbe diventare decisivo.

Jannik Sinner riparte dopo il Roland Garros con 2030 punti di margine sullo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP: l’azzurro comanda a quota 10880, mentre l’iberico insegue con 8850 al termine della stagione su terra. Ora una breve parentesi su erba prima del passaggio al cemento. Da oggi fino alla fine degli US Open, ovvero per i prossimi tre mesi, Sinner dovrà difendere nel ranking ATP ben 4100 punti, spalmati tra Halle, Wimbledon, Montreal, Cincinnati ed il terzo Slam stagionale, mentre Alcaraz dovrà confermarne 2110, concentrati quasi tutti sul successo di Wimbledon 2024. Dunque Sinner dovrà difendere, fino al 7 settembre, ben 1990 punti in più rispetto ad Alcaraz, e questo dato unito ai 2030 attuali di margine sullo spagnolo, porta ad un’importante considerazione sulla corsa tra i due al numero 1 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it