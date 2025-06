Ranieri tra Roma e Nazionale da Hiddink a Calzona | i 13 allenatori con doppio ruolo nella storia

Nel mondo del calcio, i doppio ruoli tra club e nazionale sono rari ma affascinanti. Da Hiddink a Calzona, passando per Ranieri, scopriamo i 13 allenatori che hanno vissuto questa doppia sfida, portando la loro esperienza a livelli unici. Con il futuro di Ranieri tra Roma e Nazionale sempre più incerto, il passato ci offre preziosi spunti su come si possa gestire questa doppia responsabilità . È un capitolo intrigante da seguire fino all’ultima pagina.

L’ex allenatore giallorosso, oggi nella dirigenza del club dopo l’ultima stagione, è il candidato numero uno per diventare il nuovo CT dell’Italia: scopri i 13 casi di doppio ruolo nel passato (LaPresse) – Calciomercato.it La gara di stasera contro la Moldavia sarà l’ultima di Luciano Spalletti come commissario tecnico della nazionale italiana. Gli scarsi risultati ottenuti e un clima teso nello spogliatoio azzurro, hanno portato il presidente della FIGC, Gravina, a prendere la decisione di esonerare l’allenatore a prescindere dal risultato della sfida odierna. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ranieri tra Roma e Nazionale, da Hiddink a Calzona: i 13 allenatori con doppio ruolo nella storia

In questa notizia si parla di: Ranieri Roma Nazionale Hiddink

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

Ranieri tra Roma e Nazionale, da Hiddink a Calzona: i 13 allenatori con doppio ruolo nella storia - La nazionale italiana è pronta a cambiare commissario tecnico, accogliendo l'ex allenatore giallorosso: i casi di doppia panchina ... Leggi su calciomercato.it

Ranieri e il nodo del doppio incarico, le regole e i precedenti: in Italia sarebbe vietato, ma... - Sir Claudio potrebbe guidare gli azzurri mantenendo il compito di consulente della famiglia Friedkin alla Roma. Leggi su gazzetta.it

Perché Ranieri può fare il ct dell'Italia col doppio incarico e Pioli no - Claudio Ranieri commissario tecnico dell`Italia: la scelta della Federazione è chiara, il presidente Gravina insiste e la Roma, che si è affidata a Gasperini proprio. Leggi su calciomercato.com