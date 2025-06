Ranieri tra Roma e Italia doppio ruolo possibile | oggi la risposta a Gravina

Il futuro di Ranieri tra Roma e la Nazionale si fa sempre più incerto, mentre Gravina si trova a dover prendere una decisione cruciale dopo l’inaspettato addio di Spalletti. La sfida non è solo sportiva, ma anche strategica, con Pioli che si conferma una figura di primo piano nel panorama italiano. Il calcio italiano si trova ad un bivio, e la questione è ormai tutta da risolvere: chi guiderà gli azzurri verso il Mondiale?

Ancora freschissimo il terremoto abbattutosi sulla FIGC ieri pomeriggio, che ha visto l'allontanamento di Luciano Spalletti dal ruolo di ct della Nazionale. Un qualcosa di clamoroso anche per tempistiche, arrivato prima della sfida di oggi contro la Moldova, dopo Gravina dovrà scegliere a chi affidare il compito di evitare l'ennesima catastrofe sportiva azzurra, per una qualificazione al prossimo Mondiale ora in bilico. Pioli rimane un serio candidato, ma è ormai chiaro a tutti come Ranieri sia la scelta numero uno per prendere in mano l'Italia. Ciò che Sir Claudio ha fatto alla guida della Roma è sotto gli occhi di tutti, l'ennesima impresa della sua carriera che certifica quella sua incredibile dote di riparatore di ambienti allo sbando, quell'uomo che sa quali corde toccare dal punto di vista psicologico per ridare grinta, credibilità e onore a chi queste caratteristiche le ha totalmente dimenticate.