Ranieri tra l’Italia e la Roma | perché può aggirare la regola contro il doppio ruolo

L’attenzione del calcio italiano si concentra sui prossimi passi di Claudio Ranieri, tra l’Italia e la Roma, mentre si avvicinano le ore decisive per il suo futuro sulla panchina azzurra. Con una strategia che potrebbe aggirare le regole sul doppio ruolo, Ranieri si prepara a un possibile ritorno in Nazionale, aprendo scenari sorprendenti e stimolanti. Ma Ranieri, qualora si ufficializzasse il matrimonio con la Nazionale, sarà anche al centro di ...

Sono ore decisive per l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Nazionale italiana. Lunedì 9 giugno Luciano Spalletti, da esonerato, guiderà gli Azzurri per l’ultima volta nel match, già decisivo per la corsa ai Mondiali 2026, contro la Moldavia. Poi sarà l’ex allenatore, tra le altre, di Leicester, Cagliari e Roma ad assumere l’incarico di ct. Ma Ranieri, qualora si ufficializzasse il matrimonio con la Nazionale, sarà anche al centro di un caso molto particolare. Dovrebbe mantenere anche il suo incarico alla Roma da consulente della famiglia Friedkin, portando avanti entrambi i ruoli. Si può fare? Le regole dicono di no, ma il suo è un caso limite. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ranieri tra l’Italia e la Roma: perché può aggirare la regola contro il doppio ruolo

In questa notizia si parla di: Ranieri Roma Italia Aggirare

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - In un martedì segnato da delusione, la Roma si arrende all'Atalanta al Gewiss Stadium. Malgrado la spettacolare rimonta, il sogno del 4° posto si sgretola, complicato anche dalle decisioni arbitrali, tra cui il rigore non concesso.

Claudio Ranieri verso la panchina dell’Italia: resta anche alla Roma? Le ultime novità - Ranieri pronto a diventare CT dell’Italia dopo Spalletti: resta anche alla Roma come Senior Advisor? Leggi su laziopress.it

Ranieri e il nodo del doppio incarico, le regole e i precedenti: in Italia sarebbe vietato, ma... - Sir Claudio potrebbe guidare gli azzurri mantenendo il compito di consulente della famiglia Friedkin alla Roma. Leggi su gazzetta.it

Italia, Claudio Ranieri ct: accelerazione, la mossa di Figc e Roma per il dopo Spalletti - Italia, Claudio Ranieri e Stefano Pioli per il dopo Spalletti: perchè l'ex mister della Roma torna in pole position ... Leggi su affaritaliani.it