Ranieri non c' è incompatibilità tra l' Italia e la Roma | sarà solo consulente di Friedkin

Ranieri non ricoprirà ruoli di incompatibilità tra Italia e Roma, ma agirà come consulente di Friedkin. La FIGC ha già verificato attentamente la situazione, assicurando che nessuna norma sia stata violata. Ora, con questa nuova funzione di senior advisor del presidente giallorosso, Ranieri potrà contribuire con la sua esperienza senza compromettere l’integrità delle istituzioni. Un passo importante per il futuro della Roma e della Nazionale.

La Figc ha già fatto tutte le verifiche. Nessuna norma violata: il futuro c.t. della Nazionale avrà un ruolo di senior advisor del presidente giallorosso.

