Claudio Ranieri, icona del calcio italiano, si trova al centro di un acceso dibattito sulla norma FIGC 232, pensata per chi già lavora in Nazionale. Mentre molti esempi come Sky dimostrano doppio incarico, la questione si complica: può Ranieri, già impegnato con i Friedkin, assumere il ruolo in Nazionale? Scopriamo come questa normativa influenzerà il suo futuro e i possibili scenari che si aprono.

A Sky Sport Luca Marchetti aggiorna i telespettatori sulla trattativa per portare Claudio Ranieri in Nazionale nonostante il contratto di consulenza con i Friedkin. Luca Marchetti dice: «Grazie al preziosissimo lavoro di Gianluca Di Marzio, la norma del regolamento sull’incompatibilità vale per il caso contrario, ossia se un allenatore è già della Nazionale è meglio che non assuma incarichi nei club. Il contrario è previsto ed è già successo in altre figure appartenenti a tutte le nazionali. Molte figure professionali: allenatori in seconda, match-analyst, preparatori, preparatori dei portieri spesso hanno avuto un doppio incarico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri, la norma Figc è per chi già lavora in Nazionale: ci sono tanti esempi di doppio incarico (Sky)

