Ranieri è pronto a dire sì | c' è un Mondiale da salvare E pensa al doppio ruolo

Ranieri 232 è pronto a scrivere un nuovo capitolo: dal doppio ruolo di ct azzurro e consigliere dei Friedkin, si prepara a salvare un Mondiale e a lasciare il segno. La sua esperienza e passione si fondono per un'impresa che promette emozioni forti e sfide avvincenti. Il suo ritorno in nazionale rappresenta una svolta cruciale: un’occasione unica per rivitalizzare il calcio italiano e riscrivere il futuro.

Pronto a ricreare questa gif ma con la coppa del mondiale Partecipa alla discussione

