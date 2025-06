Ranieri e il nodo del doppio incarico le regole e i precedenti | in Italia sarebbe vietato ma

Claudio Ranieri si trova al centro di un dilemma: in Italia, il doppio incarico tra guida tecnica e consulenze societarie sarebbe vietato, ma all’estero e in altri sport questa pratica è comune. Riuscirà l’esperto allenatore a condurre gli Azzurri mantenendo il ruolo di consulente per la famiglia Friedkin alla Roma? La questione apre un interrogativo affascinante sulla differenza di regole e culture sportive tra Italia e il resto del mondo.

Sir Claudio potrebbe guidare gli azzurri mantenendo il compito di consulente della famiglia Friedkin alla Roma. All'estero e negli altri sport è una consuetudine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ranieri e il nodo del doppio incarico, le regole e i precedenti: in Italia sarebbe vietato, ma...

In questa notizia si parla di: Ranieri Nodo Doppio Incarico

Roma-Milan, Ranieri al nodo trequarti: occhio a Baldanzi - RomaMilan, Ranieri al nodo trequarti: occhio a Baldanzi. Il tempo stringe e la squadra di Ranieri si avvicina a una sfida cruciale, una delle due finali rimaste per sperare in Champions.

perché ranieri può fare il doppio ruolo - Sir Claudio potrebbe guidare gli azzurri mantenendo il compito di consulente della famiglia Friedkin alla Roma. Leggi su gazzetta.it

Ranieri ct della Nazionale, Gravina in pressing: il nodo del doppio ruolo di consulente con la Roma - Il tecnico romano incontrerà i vertici della società giallorossa per avere il sì definitivo alla guida degli azzurri e continuare al tempo stesso a prestare ... Leggi su repubblica.it

Nuovo CT Ranieri verso la panchina della nazionale italiana con un doppio incarico? - Claudio Ranieri è sempre più vicino alla panchina dell'Italia, ma prima serve un accordo tra FIGC e Roma per permettergli di mantenere il suo doppio ruolo. Leggi su bluewin.ch