Ranieri ct con doppio incarico | la posizione della Figc e cosa è successo nella notte | CMIT

La notte ha portato novità importanti nel mondo del calcio italiano, con Ranieri a un passo da assumere il doppio incarico di ct e posizione alla FIGC, mentre si delineano i successi e le tensioni sul fronte della gestione nazionale. La chiamata di Gravina per salvare la Nazionale e condurla al Mondiale ha acceso gli animi, tra sorprese e aggiornamenti sulla sfida più cruciale. Riuscirà questa complessa strategia a risollevare le sorti azzurre?

Ieri la chiamata del presidente Gravina per convincerlo a ‘salvare’ la Nazionale e condurla al Mondiale: le ultime e i dettagli Ore di fuoco per il futuro della Nazionale, che ieri è stata sconvolta dall’annuncio dal parte dello stesso ct Spalletti del suo esonero. Si chiude dopo meno di due anni l’esperienza del mister di Certaldo alla guida dell’Italia, alla fine da considerarsi negativa soprattutto dopo l’Europeo dello scorso anno e il pesante 0-3 di Oslo. E allora è partito subito il toto-successore, mentre gli Azzurri saranno in campo – questa sera – contro la Moldavia per una partita fondamentale per i punti ma anche per il numero dei gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it