raid vandalico di notte al bagno corallo sfondate 50 cabine danni per 15mila euro

Un atto vandalico senza precedenti ha colpito il Bagno Corallo di Tirrenia, lasciando dietro di sé uno scenario di distruzione e danni ingenti. Cinquanta cabine sfondate, un costo di circa 15 mila euro e la triste constatazione che tutte le strutture sono ora inutilizzabili. Una perdita sia economica che emotiva per proprietari e clienti, che si trovano a dover affrontare le conseguenze di questo gesto devastante. Per ...

Pisa, 9 giugno 2025 – Quando sono arrivati allo stabilimento, hanno visto la distruzione. “Cinquanta le cabine sfondate”. Bagno Corallo di Tirrenia vandalizzato fra sabato e domenica. “Adesso tutte le strutture sono inutilizzabili. Un bel danno economico per noi – spiega il proprietario Marzio Gabrielli – ma anche per i nostri clienti che non hanno più le porte delle loro cabine, sono state distrutte e ci vuole una bella forza per farlo. Per fortuna, almeno all’interno non manca nulla. Sono state invece rubate intere casse di prosecco, che avevano lasciato dal bar”. marzio gabrielli, RITIRO TAGLIANDI BAGNO CORALLO Gioco dell'estate vota lo stabilimento balneare gioco dei bagni pisa - (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA) Da una prima ricostruzione, sembra che fossero circa 10 i giovani riuniti sulla spiaggia “che hanno bevuto il vino, che avevano portato, lasciando poi lì le bottiglie vuote”. 🔗 Leggi su Lanazione.it