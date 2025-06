Raid israeliano a Gaza | drone colpisce tenda 7 morti a Khan Younis

Una notte di violenza scuote Gaza: un raid israeliano attraverso un drone ha colpito una tenda di sfollati a Khan Younis, causando almeno 7 vittime e numerosi feriti. Questo tragico episodio ha acceso l'ennesima fase di tensione nella regione, dove la fragile tregua si sgretola sotto il peso dei nuovi attacchi. La comunità internazionale chiede urgentemente un intervento per fermare questa escalation che mina ogni prospettiva di pace.

Almeno 7 palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un raid israeliano con un drone che ha colpito una tenda che ospitava sfollati a ovest di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo scrive l'agenzia palestinese Wafa citando fonti mediche della Striscia. La tenda √® stata colpita nell'area di Al-Mawasi designata come "zona sicura" per gli sfollati, sostiene la Wafa aggiungendo che in un altro attacco l'artiglieria israeliana ha anche bombardato aree a nord del campo profughi di Al-Bureij, nel centro della Striscia. Secondo Wafa, che cita le autorit√† sanitarie, dalle prime ore di oggi i raid israeliani hanno provocato 51 morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net