Ragazzino intona Come saprei di Giorgia alle audizioni di X Factor e riceve un’emozionante sorpresa – Video

Un momento indimenticabile catturato durante le audizioni di X Factor 2025 sta facendo il giro del web. Un giovane talento, con coraggio e passione, si prende il microfono e intona “Come saprei” di Giorgia, emozionando tutti. La sorpresa? Un abbraccio dalla stessa artista, presente come conduttrice del talent. Un'istantanea che dimostra quanto il talento possa nascere anche nei momenti più spontanei e sorprendenti.

Sta facendo il giro del web un video che riprende un momento particolare durante le audizioni di X Factor 2025. Un ragazzino, probabilmente parte del pubblico, ha preso il microfono in mano e intonato “ Come saprei ” di Giorgia, coinvolgendo tutto il pubblico. Il giovane ha ricevuto anche una sorpresa speciale: un abbraccio dalla stessa cantante, presente perché conduttrice del programma che avrà come giudici Francesco Gabbani (al posto di Manuel Agnelli), Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro. Giorgia è uscita velocemente da dietro le quinte per salutare il piccolo fan poi è rientrata velocemente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ragazzino intona “Come saprei” di Giorgia alle audizioni di X Factor e riceve un’emozionante sorpresa – Video

