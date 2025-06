Ragazzi e disturbi dell’alimentazione | una panchina lilla al Ferraris e un servizio di aiuto

In un gesto di solidarietà e consapevolezza, la panchina lilla nel giardino dello Scientifico Galileo Ferraris a Varese si erge come simbolo di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione. Promossa dal Kiwanis Club Insubria e i suoi giovani partner, questa iniziativa invita tutta la comunità a riflettere sull’importanza di supportare chi affronta queste sfide. Perché l’attenzione e l’aiuto possono fare la differenza: scopriamo insieme come possiamo contribuire.

Varese, 9 giugno 2024 – È stata posizionata nel giardino dello Scientifico Galileo Ferraris una panchina lilla, simbolo della sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (Dna). L’iniziativa è stata promossa dal Kiwanis Club Insubria con il Kiwanis Key Club del Liceo Ferraris e il Kiwanis Club Varese, alleanza tra Club Senior e giovani per promuovere un messaggio d’attenzione e cura nei confronti di un tema sempre più attuale tra i ragazzi. La panchina, collocata nel Circolo Filosofico dell’istituto, è accompagnata da una targa che riporta i loghi dei tre club cittadini e una frase significativa: “Nessuno dev’essere lasciato solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzi e disturbi dell’alimentazione: una panchina lilla al Ferraris e un servizio di aiuto

In questa notizia si parla di: Panchina Ferraris Ragazzi Disturbi

Ragazzi e disturbi dell’alimentazione: una panchina lilla al Ferraris e un servizio di aiuto - Nel giardino dello Scientifico di Varese pure il numero nazionale d’aiuto. Leggi su ilgiorno.it

Una panchina lilla al Liceo Ferraris di Varese contro i disturbi alimentari - È stata posizionata in questi giorni, nel giardino del Liceo Scientifico Ferraris di Varese, una panchina lilla, simbolo della sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione. Leggi su varesenews.it

Ecco la panchina lilla al parco . Per la lotta ai disturbi alimentari - così da avere spunti di riflessione su come aiutare i ragazzi che sono affetti da questi disturbi. Leggi su lanazione.it