Ragazzi allenerò l' Inter Paintball libertà e discorsi | alle origini di Chivu

Dai campi di gioventù alle grandi sfide professionali, Andrea Allener242 ha percorso un cammino straordinario, passando dalla leadership nelle giovanili nerazzurre alla guida della prima squadra. Un viaggio ricco di passione, dedizione e sogni condivisi: come ricorda uno degli ex giocatori, il suo desiderio più grande è sempre stato allenare l'Inter dalla prima squadra. Un percorso che ispira e dimostra come la determinazione possa trasformare i sogni in realtà.

Prima di guidare la prima squadra è stato per sei anni nelle giovanili nerazzurre. Alcuni suoi ex giocatori ci hanno raccontato com'era: "Il primo giorno, a metà campo, ci rivelò che il suo sogno era quello di allenare la prima squadra".

