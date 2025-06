Ragazzi alla scoperta della vita da carabiniere i militari dell' Arma aprono le porte della caserma agli studenti

Un'occasione unica per i giovani di scoprire il mondo dei carabinieri, un'istituzione al servizio della comunità e della sicurezza. I militari della Compagnia di Cesena hanno aperto le porte della loro moderna caserma, situata di fronte al centro Montefiore, regalando agli studenti delle classi seconde e terze una visita speciale. Un’esperienza coinvolgente che ha acceso in loro la curiosità e il rispetto per il ruolo di questi eroi quotidiani, avvicinandoli alla realtà dell’Arma e...

