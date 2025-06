Radio Solaire la storia del tecnico bolognese che impiantò più di 500 radio FM in Africa

Venerdì 13 giugno alle 19, Bologna sarà il palcoscenico di un evento speciale: l’anteprima del documentario *Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale*, diretto da Federico Bacci e Francesco Eppesteingher. Racconta la straordinaria avventura di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista, che ha portato oltre 500 radio FM in Africa grazie alla sua passione e autodidattica. Una storia di impegno, innovazione e umanità che vi lascerà senza parole.

Sarà presentato venerdì 13 giugno alle 19 a Bologna – in anteprima assoluta al 21esimo Biografilm Festival – il documentario Radio Solaire – Radio Diffusion Rurale, diretto da Federico Bacci e Francesco Eppesteingher. Il film racconta la straordinaria vita di Giorgio Lolli, ex operaio e sindacalista bolognese, diventato tecnico autodidatta delle radio libere e figura centrale nello sviluppo della radiofonia comunitaria in Africa. Nel corso di oltre quarant’anni, Lolli ha installato più di 500 emittenti FM in tutto il continente africano, contribuendo in modo significativo alla democratizzazione dell’informazione e alla diffusione della cultura e dell’identità locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it