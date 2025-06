Radio Emilia il podcast targato Rai con la voce di Francesco Guccini

Preparati a immergerti nell’autentica Emilia con Radio Emilia, il nuovo podcast targato RaiPlay Sound narrato dalla voce inconfondibile di Francesco Guccini. Con il suo stile vibrante, sarcastico e spesso rabbioso, Guccini ci guida tra interviste e ricordi degli anni ’80, svelando le sfumature di una terra ricca di storia e cultura. Un viaggio esclusivo attraverso suoni e parole che ti farà innamorare ancora di più della nostra regione. Non perderlo, dal 14 giugno!

Il nuovo podcast Original RaiPlay Sound è Radio Emilia con l'inconfondibile voce narrante di Francesco Guccini. Sarà disponibile dal 14 giugno il nuovo podcast Original RaiPlay Sound: Radio Emilia. L'inconfondibile voce di Francesco Guccini, vibrante, sarcastica e a tratti rabbiosa, ci porta per mano nella sua Emilia. Attraverso un'ampia selezione di interviste e registrazioni televisive, recuperate dagli archivi Rai dall'inizio degli anni '80 ad oggi, Guccini ripercorre la sua carriera, da "burattinaio di parole" a scrittore. Il comune denominatore delle tre puntate che compongono il podcast è proprio la passione per le parole, esse a distanza di anni risuonano ancora attuali e piene di significato.

In questa notizia si parla di: Guccini Emilia Radio Podcast

