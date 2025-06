Raccolta rifiuti dopo la minaccia di sciopero i vertici di Ala aprono al confronto | Ci sono i margini per evitarlo

Aleggiano ancora incertezza e preoccupazione sulla raccolta rifiuti a Legnano, ma i vertici di Aemme Linea Ambiente aprono al dialogo, evidenziando margini concreti per scongiurare lo sciopero. Dopo le tensioni, si respira un minimo di speranza: l’azienda ribadisce la propria volontà di confronto e collaborazione per trovare una soluzione condivisa. Ora, tutto dipende dalla volontà di ascolto reciproco e dal superamento delle divergenze—una sfida fondamentale per il bene della comunità locale.

Legnano (Milano), 9 giugno 2025 – L’azienda è sempre stata aperta al confronto, al contrario di quanto sostenuto dai sindacati, e ha motivato la propria posizione: in ogni caso Ala ritiene che ci sino ancora la condizioni per arrivare a un accordo e scongiurare così il pericolo di uno sciopero. È così che i vertici di Aemme linea ambiente hanno risposto a stretto giro di posta alle rappresentanze sindacali unite che, ritenendo vano ogni tentativo di accordo negli ultimi due incontri con l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti in 19 Comuni del territorio dell’Alto Milanese, avevano minacciato lo sciopero come ultima arma di pressione per conto dei dipendenti dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti, dopo la minaccia di sciopero i vertici di Ala aprono al confronto: “Ci sono i margini per evitarlo

