Rabiot La Ligue 1 è fortunata ad avere un allenatore come De Zerbi è un malato di calcio

Adrien Rabiot, talento francese e cuore pulsante della Ligue 1, rivela i momenti più intensi della sua carriera in un'intervista esclusiva con The Athletic. Dalla crescita alla Juventus all'ipotesi di vestire la maglia dello United, il centrocampista svela le sue emozioni più profonde e il rapporto unico con gli allenatori De Zerbi e Deschamps. La sua storia rappresenta un esempio di passione e determinazione, e ci ricorda che nel calcio, tutto può cambiare in un istante.

Adrien Rabiot, intervistato da The Athletic, ha parlato della sua carriera e del rapporto che ha con i suoi allenatori De Zerbi e Deschamps. Rabiot: «Il periodo alla Juventus è quello in cui sono cresciuto di più. Dovevo firmare per lo United». Il centrocampista francese racconta che sarebbe potuto essere un calciatore del Manchester United: «Sarebbe potuto accadere due anni fa, quando ero alla fine del mio contratto con la Juventus e alla fine decisi di prolungare di un anno. Anche l’anno scorso ho avuto colloqui con lo United. Ma era un po’ complicato il trasferimento; sentivo un po’ di riluttanza che lo United avrebbe fatto grandi cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rabiot «La Ligue 1 è fortunata ad avere un allenatore come De Zerbi, è un malato di calcio»

In questa notizia si parla di: Rabiot Zerbi Ligue Fortunata

Marsiglia, De Zerbi: "Mi dà fastidio non vedere Rabiot e Greenwood tra i migliori della Ligue 1" - Nomine in cui non sono presenti giocatori del Marsiglia. Leggi su msn.com

Marsiglia, De Zerbi: "Mi dà fastidio non vedere Rabiot e Greenwood tra i migliori della Ligue 1, ho fumato 5-6 sigarette" - Nomine in cui non sono presenti giocatori del Marsiglia. Leggi su calciomercato.com

Rabiot ignorato per i premi della Ligue 1 2024/25: "Io tra i primi 3 e non sono il terzo" - Adrien Rabiot ha disputato un'ottima stagione con l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, che ne ha fatto il perno del suo centrocampo. Leggi su tuttomercatoweb.com