Adrien Rabiot, ex protagonista del calcio italiano e attuale centrocampista di alto livello, rivela dettagli sorprendenti sulla sua carriera in un'intervista esclusiva a The Athletic. Dal suo periodo alla Juventus, che considera il momento di maggiore crescita, alle chance sfumate di vestire la maglia dello United, Rabiot condivide aneddoti e riflessioni su un percorso ricco di emozioni e decisioni cruciali. Scopriamo insieme cosa lo ha plasmato come giocatore e persona.

Adrien Rabiot, intervistato da The Athletic, ha parlato della sua carriera e del rapporto che ha con i suoi allenatori De Zerbi e Deschamps. Rabiot: «Il periodo alla Juventus è quello in cui sono cresciuto di più. Dovevo firmare per lo United». Il centrocampista francese racconta che sarebbe potuto essere un calciatore del Manchester United: «Sarebbe potuto accadere due anni fa, quando ero alla fine del mio contratto con la Juventus e alla fine decisi di prolungare di un anno. Anche l’anno scorso ho avuto colloqui con lo United. Ma era un po’ complicato il trasferimento; sentivo un po’ di riluttanza che lo United avrebbe fatto grandi cose. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rabiot «De Zerbi è un malato di calcio. Il periodo alla Juventus è quello in cui sono cresciuto di più»

