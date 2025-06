"Avevamo bisogno di un genio come lui" | come Socrates ha trasformato il Corinthians in una democrazia

"Amavamo pensare che fosse un ‘genio’ come Socrates a cambiare le regole del gioco. E così, Rebel United celebra quei campioni che hanno scelto di andare controcorrente, ispirandosi alla straordinaria rivoluzione democratica del Corinthians. Nel secondo episodio, riviviamo la storia di Socrates, la mente brillante che ha trasformato il calcio e la società, dimostrando che anche nel mondo dello sport si può fare la differenza."

Rebel United ricorda quei giocatori che hanno preferito andare controcorrente: 2° episodio con Socrates, la mente dietro la Democracia Corinthiana.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Quot Socrates Avevamo Bisogno

"Avevamo bisogno di un genio come lui": come Socrates ha trasformato il Corinthians in una democrazia - Rebel United ricorda quei giocatori che hanno preferito andare controcorrente: 2° episodio con Socrates, la mente dietro la Democracia Corinthiana. Leggi su msn.com

Dazi: Vance, grande cambiamento ma ne avevamo bisogno - Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance in un’intervista a ‘Fox & Friends’ di Fox News. Leggi su msn.com

Ranieri ringrazia i tifosi: “Avevamo bisogno del vostro amore, ora manca l’ultimo passo” - Grazie, infinitamente grazie” Articolo completo: Ranieri ringrazia i tifosi: “Avevamo bisogno del vostro amore, ora manca l ... Leggi su msn.com