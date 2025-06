Quorum non raggiunto Tajani | ‘cambiare legge referendum’

Il dibattito sul quorum nei referendum si infiamma, con Tajani che propone un cambiamento alla legge per garantire maggiore rappresentatività. La sua critica si concentra sui costi elevati e sull’efficacia delle consultazioni, sottolineando la necessità di riforme per rendere i referendum più significativi e rispondenti alle reali esigenze dei cittadini. Ma quali sono le soluzioni possibili per riqualificare uno strumento democratico così fondamentale?

“Forse bisogna cambiare la legge sui referendum, servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all’estero che sono tornate bianche”. Lo ha detto il vicepremier e il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg1. “Poi, per quanto riguarda le valutazioni di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Quorum non raggiunto, Tajani: ‘cambiare legge referendum’

In questa notizia si parla di: Tajani Cambiare Legge Referendum

Antonio #Tajani: "Forse bisogna cambiare la legge sui referendum, servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all'estero che sono tornate bianch Partecipa alla discussione

Tajani, ora bisogna cambiare la legge sui referendum - "Forse bisogna cambiare la legge sui referendum, servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli i ... Leggi su msn.com

Tajani “sbeffeggia” la sinistra: vuole cambiare la legge sui referendum - Il vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani parla della sconfitta della sinistra e chiede di riformare la legge sui referendum. Leggi su msn.com

Referendum sotto il quorum, Tajani: "Spesi tantissimi soldi". Salvini: "Enorme sconditta per la sinistra" - «Forse bisogna cambiare la legge sui referendum , servono probabilmente più firme anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per portare centinaia di ... Leggi su msn.com