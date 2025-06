Quorum lontano i referendum non passano | bassa l’affluenza nel Salento

In un Salento segnato da una bassa affluenza, i referendum su lavoro e cittadinanza si confermano come una sfida ancora più ardua. Con il quorum irraggiungibile e numeri distanti dall’obiettivo, il territorio si trova di fronte a una realtà che mette in discussione l’engagement civico dei cittadini. La domanda ora è: quali strategie possono risollevare la partecipazione e rafforzare il protagonismo democratico?

LECCE – Che fosse una montagna da scalare era evidente dalle premesse ma l’esito dei referendum su lavoro e cittadinanza è impietoso nei numeri: il quorum non è stato raggiunto, ma soprattutto il dato definitivo degli aventi diritto che si sono recati alle urne è molto lontano dall’obiettivo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Quorum lontano, i referendum non passano: bassa l’affluenza nel Salento

