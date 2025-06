Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia | la premiazione alla Provincia

Venerdì 27 giugno, Salerno ospiterà con entusiasmo la premiazione della quinta edizione del Concorso Nazionale di Racconto Breve e Poesia “Siamo uguali nella diversità”. Un evento che celebra la creatività e il talento degli autori italiani, promuovendo valori di inclusione e rispetto. Non perdete questa occasione di condividere emozioni e storie straordinarie. La serata si preannuncia un momento di grande coinvolgimento culturale e di riconoscimento per tutti i partecipanti.

Venerdì 27 giugno prossimo a partire dalle ore 16,30 a Salerno presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia, vi sarà la Cerimonia di Premiazione della Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia "Siamo uguali nella diversità" promosso e organizzato da Centro.

