Qui solo l’invisibile è giapponese | la lezione dell’Infinito Samurai

Nel cuore di Roma, il 9 giugno, si celebra un affascinante incontro tra culture e spiriti: la lezione dell'infinito samurai, dove l'invisibile si svela tra le pagine di Yukio Mishima. Dominique Venner sottolinea le sorprendenti similitudini tra la tradizione giapponese e lo spirito europeo, rivelando come il pensiero e l’azione di Mishima siano ponti tra due mondi distanti ma profondamente connessi. Un’occasione unica per scoprire un patrimonio condiviso che ancora oggi ispira.

Roma, 9 giu – Secondo Dominique Venner la tradizione giapponese offre similitudini stupefacenti con il meglio dello spirito europeo. Tanto lontani geograficamente quanto – per certi aspetti – culturalmente vicini, lo stretto rapporto tra Vecchio Continente e Sol Levante trova contingenze nella vita, nel pensiero e nell’ azione di Yukio Mishima. A proposito dell’enigmatico autore nipponico: per il centenario della nascita i tipi di Idrovolante Edizioni hanno raccolto nel libro “Infinito Samurai” tutta una serie di contributi sul famoso romanziere nato nel gennaio 1925. Un fervente patriota. PersonalitĂ difficilmente circoscrivibile, Mishima è ricordato nel susseguirsi dei saggi – oltre che per la sua produzione letteraria – in tanti diversi campi in cui si è profondamente contraddistinto: il teatro tradizionale e moderno, il ben piĂą avanguardistico cinema, le arti marziali. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it