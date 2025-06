qui convivono storia e tecnologia. La settima edizione del Motor Valley Fest, appena conclusa, ha rappresentato un vibrante punto di incontro tra innovazione e tradizione, confermandosi come un autentico hub internazionale nella capitale della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. Il convegno inaugurale, con oltre 800 partecipanti, ha sottolineato come il settore della mobilità stia vivendo una fase di rivoluzione, aprendo nuove sfide e opportunità che continueranno a plasmare il futuro del settore.

La settima edizione del Motor Valley Fest, che si è chiusa ieri, è stata un’importante occasione di approfondimento sugli scenari attuali del settore della mobilità e dei nuovi trend del settore, un vero e proprio hub internazionale nella capitale della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna. Il convegno inaugurale del 5 giugno al Teatro Storchi, ha confermato - con oltre 800 presenze in sala ad ascoltare i CEO della Motor Valley e i 3 key noter - di essere l’evento di networking irrinunciabile per gli addetti ai lavori, a confronto con istituzioni, top manager e imprese della Motor Valley e della filiera automotive e dei servizi, per dibattere su temi di assoluta attualità, a partire dalle applicazioni dell’IA e la digitalizzazione fino alle profonde trasformazioni che coinvolgono anche la Formula 1, "con l’introduzione di un nuovo carburante sostenibile già a partire dal prossimo anno, in linea con l’obiettivo dell’UE di azzerare le emissioni entro il 2030", come annunciato nel corso del convegno dal Presidente e AD Formula 1, Stefano Domenicali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it