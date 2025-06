Questo non è un francobollo commemorativo dedicato a Stepan Bandera emesso dall’Ucraina

Circola sui social una foto di un presunto francobollo del 2024 dedicato a Stepan Bandera, attribuito all’Ucraina. Tuttavia, questa immagine non rappresenta un vero francobollo ufficiale delle Poste ucraine, e la grafica non corrisponde ai modelli autentici. È importante distinguere tra iniziative ufficiali e fake news che possono diffondere informazioni fuorvianti. Per chi ha fretta, ecco la verità: si tratta di un falso, non di un’emissione ufficiale dello Stato ucraino.

Circola la foto di un presunto francobollo commemorativo del 2024 dedicato a Stepan Bandera, collaborazionista dei nazisti. Secondo quanto riportato da diversi post sui social, sarebbe stato emesso «dall’Ucraina», lasciando intendere che si tratti di un’iniziativa ufficiale dello Stato, tramite le Poste Ucraine. In realtà, non è affatto così. Per chi ha fretta. La grafica non corrisponde a un vero e proprio francobollo commemorativo delle Poste Ucraine.. Risulta essere un francobollo personalizzato, ordinato attraverso un servizio a pagamento.. Analisi. La foto viene condivisa con la seguente narrazione: l’Ucraina con l’emissione di un francobollo commemora uno che durante la II° Guerra Mondiale si alleò con Hitler e fece uccidere 34mila ebrei ucraini ed altrettanti polacchi Dove trovare il francobollo e perché non è ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

