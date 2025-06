Questo Labubu si veste meglio di voi. Era solo questione di tempo: finalmente, il primo Labubu custom-made ha fatto il suo debutto. Grazie a Pharrell Williams, Pop Mart e How2work, questa creatura unica indossa un look Sacai x Carhartt WIP e una collana degna di un direttore creativo di lusso. Mentre il mondo si sorprende, scopriremo come questa fusione di arte e moda continui a ridefinire l’immaginario del design giocoso.

Era solo questione di tempo, ma alla fine il primo Labubu vestito con un look custom-made è arrivato. Il merito – o la colpa, fate voi – è di Pharrell Williams, che insieme a Pop Mart e How2work, azienda di Hong Kong specializzata nella realizzazione di custom toys, ha creato quattordici esemplari vestiti con un look Sacai x Carhartt WIP e una collana che non ci sorprenderemmo di vedere al collo del direttore creativo di Louis Vuitton. Mentre tredici dei pezzi disponibili sono vestiti con una tuta beige decorata con il logo J–17–S sul retro, il quattordicesimo Labubu presenta una sottile variante cromatica che rende omaggio a uno dei capi Sacai preferiti da Pharrell in persona, e avvolta nel mistero.