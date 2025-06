Questione di giorni Gutierrez pronto ad accettare il Napoli

Questione di giorni: Gutierrez è pronto ad accettare il Napoli. Azzurri vicini al colpo in difesa, dal calcio spagnolo arriva il giovane talento Miguel Gutierrez del Girona. Nei prossimi giorni, il club partenopeo potrebbe ufficializzare un altro importante acquisto per rinforzare la linea difensiva, rispondendo alle esigenze di Antonio Conte. La trattativa, secondo quanto riportato da Il Mattino, si sta definendo e potrebbe rappresentare una svolta decisiva per la rosa azzurra.

Azzurri vicino al colpo in difesa, dalla Liga arriva il giovane talento: i dettagli. Nei prossimi giorni il Napoli potrebbe mettere a segno un altro colpo di mercato. Un altro difensore che andrebbe a rinforzare la rosa di Antonio Conte in un reparto che necessita di particolare attenzione. Si tratta di Miguel Gutierrez, difensore del Girona. A rivelare la trattativa in via di definizione è l'edizione odierna de Il Mattino. "Gutierrez ed il Girona sono pronti ad accettare l'offerta di Manna. Questione di giorni", scrive il quotidiano. Gutierrez, occhio alla concorrenza: chi è il difensore spagnolo.

