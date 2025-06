Quesito 5 | più integrazione con la cittadinanza italiana

Se vincesse il sì, si avrebbe un importante cambio nelle regole di cittadinanza italiana: il requisito di residenza legale si ridurrebbe da 10 a 5 anni, favorendo un percorso più rapido e accessibile per gli stranieri desiderosi di condividere pienamente i valori italiani. Questa modifica potrebbe rafforzare l'integrazione e promuovere una società più inclusiva, ma solleva anche dibattiti sulla qualità dell'integrazione e sulla tutela delle radici culturali.

Il quinto referendum abrogativo propone di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana a una persona maggiorenne, ripristinando un requisito introdotto nel 1865 e rimasto invariato fino al 1992. In caso di vittoria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quesito 5: più integrazione con la cittadinanza italiana

In questa notizia si parla di: Cittadinanza Quesito Integrazione Italiana

Referendum, la lista civica Rinnoviamo sostiene il 'Sì' nel quesito sulla cittadinanza - La lista civica Rinnoviamo sostiene con vigore il "sì" al referendum sulla cittadinanza. Ieri sera, presso il Volume Bar del Campus universitario di Forlì, si è svolto il dibattito pubblico “Essere Italiani Oggi”, organizzato per promuovere un confronto aperto in vista del referendum dell’8 e 9 giugno, riguardante la proposta di riduzione da.

"Servono nuovi italiani la vera sicurezza è l'integrazione". Intervista ad Andrea Riccardi Il quesito sulla cittadinanza non è buonista, è un caso in cui le esigenze umanitarie ed economiche si incontrano https://santegidio.org/pageID/30468/langID/it/itemID/6362 - X Partecipa alla discussione

#referendum8e9giugno Prima Voto #5SI e poi vado al mare. Non ti accontentare, si può fare tutto. Diritti e piacere. #Referendum #ReferendumLavoro #ReferendumCittadinanza - X Partecipa alla discussione

Cittadinanza italiana in 5 anni? Il quinto quesito referendario - Referendum 2025: il quinto quesito propone di dimezzare i tempi per ottenere la cittadinanza italiana per gli extracomunitari residenti. Leggi su policymakermag.it

Referendum 2025, guida al quesito sulla cittadinanza italiana - Cittadini e cittadine sono chiamati ad esprimersi sui requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza italiana. Leggi su msn.com

Referendum sulla cittadinanza: guida al quinto quesito e posizioni dei partiti - Il quinto quesito referendario affronta un tema cruciale e delicato: il rapporto tra cittadinanza, integrazione e diritti civili. Leggi su italiaoggi.it