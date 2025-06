Quesito 4 | più sicurezza sul lavoro

Se vincesse il "Sì", si aprirebbe un nuovo scenario in materia di responsabilità, estendendo l'obbligo di garantire la sicurezza anche all’azienda appaltante. Questa modifica mira a rafforzare la tutela dei lavoratori e a promuovere una cultura della responsabilità condivisa, contribuendo a creare ambienti più sicuri e attenti alle esigenze di chi opera in prima linea.

Il quarto quesito interviene in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'intento è quello di abrogare la norma che in caso di infortunio sul lavoro limita la responsabilità all'azienda appaltatrice o subappaltatrice, escludendo invece l'azienda appaltante. In caso di vittoria del "Sì", la.

