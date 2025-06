Quesito 3 | riduzione del lavoro precario

Il quesito 3 del referendum mira a combattere il lavoro precario, proponendo modifiche alle regole sui contratti a termine. Attualmente, con la riforma Renzi, le aziende possono assumere senza dover motivare i loro contratti, alimentando la precarietĂ . La proposta vuole invece introdurre nuovi vincoli e maggiore trasparenza per favorire un mercato piĂą stabile e sicuro per i lavoratori. La scelta che faremo oggi potrebbe cambiare radicalmente il futuro del lavoro in Italia.

Il terzo quesito del referendum punta all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine per ridurre la piaga del precariato. Con la norma attualmente in vigore (la riforma Renzi), le aziende non sono obbligate a motivare l'assunzione di dipendenti con un contratto a tempo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Quesito 3: riduzione del lavoro precario

In questa notizia si parla di: Quesito Riduzione Lavoro Precario

L’8 e il 9 giugno saremo chiamati a votare cinque quesiti referendari importantissimi, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Approfondisci le proposte: 1/2 - X Partecipa alla discussione

Il @pdnetwork ha una idea chiara di quel che vuole per i lavoratori: narrazione controfattuale per consenso di breve, tutela dei privilegi acquisiti e visione inattuale del mercato del lavoro @micheleboldrin @drelegantia @MovDrinDrin @Forchielli - X Partecipa alla discussione

REFERENDUM: “SI’ AL LAVORO MENO PRECARIO E PIU’ SICURO” MARINELLI, “ANDARE A VOTARE DOVERE CIVICO” - L’AQUILA – “E importante andare a votare domenica e lunedì e dire i cinque “sì” ai referendum, per avere un lavoro meno precario, più dignitoso, con più diritti e più sicuro, per accrescere il diritto ... Leggi su abruzzoweb.it

Referendum lavoro: perché il Sì al terzo quesito argina il precariato - Si tratta di una misura a tutela e garanzia del dipendente, perché arginerebbe il ricorso sistematico ai contratti a termine senza giustificazione ... Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referendum, l'Italia al voto su lavoro e cittadinanza: urne aperte oggi e domani. I cinque quesiti e le info utili - Cinque domande e altrettanti quesiti referendari per ridisegnare l'Italia del lavoro e della cittadinanza. Leggi su msn.com