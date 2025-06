Quesito 2 | più tutele per i lavoratori delle piccole imprese

Se si viene licenziati in modo illegittimo, l'indennità massima non può superare sei mensilità. Tuttavia, con il sì, un giudice potrebbe valutare casi più complessi e garantire una tutela più adeguata ai lavoratori delle piccole imprese, rafforzando i loro diritti e offrendo maggiore protezione contro eventuali abusi. È una sfida importante per bilanciare le esigenze delle imprese con i diritti dei lavoratori.

