Quel rapporto perverso tra Russia e Stati Uniti

Tra passato e presente, il rapporto tra Russia e Stati Uniti si rivela un intreccio complesso di attrazioni e tensioni. Percorrendo le acque del Volga e ascoltando le note dei generi americani, Marzio G. Mian esplora un’affascinante ossessione russa per l’America, rivelando come questa sia diventata un potente specchio e un richiamo profondo nel cuore della nazione. Ma qual è il vero motivo dietro questa incessante ricerca? Per scoprirlo, basta seguire la sua guida Vlad lungo la strada maestra della storia.

Roma, 9 giugno 2025 – Percorrendo i seimila chilometri del Volga, cercava la duĹĄa, la misteriosa anima russa. E i russi gli davano il soul, il rock, il blues. Una colonna sonora praticamente solo yankee. SarĂ che i russi hanno l’ossessione per l’America? È quello che provocatoriamente Marzio G. Mian, scrittore e giornalista, chiede alla sua guida Vlad. Per arrivare al cuore e all’anima della Russia segue la rotta maestra della sua storia: il fiume Volga. CosĂŹ si trova a raccontare un altro ‘fronte’ del conflitto in Volga blues. Viaggio nel cuore della Russia (Gramma Feltrinelli), quello di un popolo tenuto insieme dall’antico sogno di una civiltĂ imperiale, sfociato però nell’aggressione all’Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Quel rapporto perverso tra Russia e Stati Uniti

