Quel gioiello della sanità pubblica brianzola che tutti ci invidiano e che sta salvando tanti pazienti

Un fiore all’occhiello della sanità pubblica brianzola, l’Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza rappresenta un’eccellenza che tutti ci invidiano, grazie alle tecniche più avanzate nel trattamento del cancro al seno. Il dottor Riccardo Giovanazzi, direttore clinico della Breast Unit, invita la cittadinanza a scoprire come questa struttura stia trasformando le speranze in realtà, salvando vite e offrendo cure all’avanguardia. Un incontro imperdibile per conoscere da vicino questa meraviglia della nostra regione.

"All'Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza il cancro al seno si cura con le pratiche più moderne disponibili a livello internazionale". A parlare è il dottor Riccardo Giovanazzi, direttore clinico della Breast Unit del nosocomio monzese. Un incontro aperto alla cittadinanza Un fiore.

