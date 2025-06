Quel 9 giugno 1625 in cui Palermo rinacque | 400 anni fa la prima processione delle reliquie di Santa Rosalia

Quel 9 giugno 1625, a Palermo, la città che stava affrontando una terribile peste, assistette a un evento che avrebbe segnato il suo riscatto: la prima processione delle reliquie di Santa Rosalia. Tra paura e speranza, le strade si riempirono di fede e devozione, dando vita a un momento di rinascita spirituale che avrebbe ispirato generazioni. Quel giorno segnò l'inizio di una tradizione che ancora oggi infonde speranza e orgoglio nella comunità palermitana.

