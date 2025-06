Quei numeri del referendum sulla cittadinanza diversi da quelli degli altri 4 quesiti

Roma, 9 giugno 2025 – Il referendum sulla cittadinanza per gli stranieri si distingue nettamente dagli altri quattro quesiti: i voti favorevoli sono molto più bassi. Nonostante il malessere del quorum, che resta irraggiungibile con i circa 26 milioni di votanti, questa differenza evidenzia un atteggiamento più cauto o scettico da parte degli elettori. È un segnale importante che merita attenzione e analisi approfondite nel dibattito pubblico.

Roma, 9 giugno 2025 – Il referendum non guarisce dal mal di quorum. Anche questa volta la soglia dei 26 milioni (circa) di votanti resta un miraggio. Ma non c’è solo il numero dei votanti abbondantemente sotto la soglia, perché un altro dato colpisce: nel quinto quesito sulla cittadinanza per gli stranieri i sì sono stati molto meno rispetto a quelli ottenuti dalle altre 4 domande sul lavoro. La scheda gialla, che chiedeva di dimezzare a 5 anni di presenza in Italia il requisito per ottenere la cittadinanza italiana (che ora necessita di 10 anni di permanenza), ha ottenuto sì intorno al 64% mentre negli altri 4 referendum i favorevoli hanno superato l’80%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quei numeri del referendum sulla cittadinanza diversi da quelli degli altri 4 quesiti

