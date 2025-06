Quattro ore per un Labubu cronaca pop di una fila surreale alla Rinascente

In una tranquilla domenica mattina milanese, un’immensa fila si snoda sotto i raggi del sole, trasformando la rinascente in un palcoscenico di pura follia urbana. Tra sguardi smarriti e attese snervanti, centinaia di individui si sfidano in una corsa all’oggetto più desiderato: il mitico Labubu. Quattro ore di suspense, allegria e surreale attesa: ecco la cronaca pop di una fila che ha conquistato il cuore della città.

(Adnkronos) – Ore 8.30 di domenica mattina: piazza Duomo è semi deserta tra sguardi addormentati, occhiali da sole e chi sorseggia un caffè con vista Madonnina. E poi ci sono loro: quelli in fila. Centinaia accalcati come sardine sotto l'enorme vetrina di lusso della Rinascente. Sono tutti qui con un solo obiettivo: mettere le mani .

