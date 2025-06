Quattro cuori e una capanna L’amstaff Roger è in famiglia | Rapiti dai suoi occhi buoni

Separate i pregiudizi dai giudizi obiettivi, fondati su dati e fatti reali. Incorporate una buona dose di dedizione e, con pazienza e delicatezza, mescolate per amalgamare e ottenere così un composto morbido e omogeneo. Aggiungete quindi tutto l’amore che avete e cuocete, lentamente, sulla fiamma moderata ma costante che da sempre riscalda la vostra casa e la vostra famiglia. È questa la ricetta della felicità e a suggerirla è Roberta Porto, che di questo sentimento è testimone soprattutto ora che nella sua famiglia – composta da suo marito, Kevin Mazzanti, e dalla piccola Sofia di tre anni – si è aggiunto un nuovo componente: Roger, il purissimo esemplare di razza Amstaff che vi avevamo presentato nello spazio di questa rubrica sul numero del quotidiano La Nazione di lunedì 24 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quattro cuori e una capanna. L’amstaff Roger è in famiglia: "Rapiti dai suoi occhi buoni"

In questa notizia si parla di: Famiglia Quattro Cuori Capanna

