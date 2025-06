Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 9 giugno 2025

Questa sera, lunedì 9 giugno 2025, Rete 4 accende i riflettori su Quarta Repubblica, il talk di Nicola Porro che ogni settimana ci mette di fronte a temi caldi e discussioni animate. Con ospiti d’eccezione, opinionisti, politici e giornalisti, il programma si prepara a offrire approfondimenti esclusivi sulla scena politica ed economica attuale, ma anche molto altro. Ma chi saranno gli ospiti di questa puntata imperdibile? Scopriamolo insieme!

. Questa sera, lunedì 9 giugno 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 giugno 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, i risultati del referendum e lo scontro politico tra Governo e opposizioni. A seguire un’ampia pagina sul caso Garlasco, con interviste e intercettazioni inedite. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 giugno 2025

