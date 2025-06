Quarrata domina Lucca 78-55 nella finale playoff Serie B Interregionale

Quarrata conquista con autorità la vittoria contro Lucca nella finale playoff della serie B interregionale, con un punteggio di 78-55. La squadra ha mostrato una determinazione incredibile, dominando in ogni fase del gioco e dimostrando che il talento e il cuore possono davvero fare la differenza. Una prestazione autorevole da parte dei Quarrata Boys che lascia tutti senza parole e apre le porte a nuove emozionanti sfide.

BC LUCCA 55 DANY QUARRATA 78 LUCCA Landucci, Brugioni, Drocker 5, Lippi 5, Dubois 21, Simonetti 16, Tempestini 1, Del Debbio 3, Vignali 2, Pierini 2, Trentin, Cirrone. All. Ricci QUARRATA Angelucci 9, Mongelli ne, Artioli 7, Nyuol ne, Balducci 5, Molteni 23, Calabrese 8, Bortnikovs ne, Regoli 14, Antonini 11, Babovic ne, Tiberti. All. Tonfoni ARBITRI Bavera e Pittatore NOTE Parziali 9-20; 21-39; 39-58 QUARRATA Con una prestazione autorevole, da grande squadra qual è, fatta di testa, gambe e cuore, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori espugna il PalaTagliate: 78-55 al Basketball Club Lucca nella gara di andata della finale dei playoff di serie B Interregionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quarrata domina Lucca 78-55 nella finale playoff Serie B Interregionale

