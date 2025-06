Quanto è costato davvero il referendum | per lo Stato è meno di un caffè

Forze di opposizione e movimenti più critici hanno invece accolto i risultati con soddisfazione, sottolineando come il basso afflusso dimostri un crescente disinteresse o disagio verso il processo referendario. Un dato che, al di là delle percentuali, solleva importanti riflessioni sulla partecipazione democratica e sulla fiducia nelle istituzioni, evidenziando come il costo di 232 milioni di euro per un referendum si possa davvero confrontare con l’effettivo coinvolgimento dei cittadini.

Come da aspettative, alla chiusura dei seggi del referendum dell'8 e del 9 giugno ci sono umori politici opposti. Il dato sull'affluenza si è fermato sotto al 30,6 per cento, una delusione per il centrosinistra e i suoi elettori, sfociata in commenti amari sui social. Al contrario, le forze di. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Quanto è costato davvero il referendum: per lo Stato è meno di un caffè

In questa notizia si parla di: Referendum Costato Davvero Stato

Referendum, quanto è costato. Tutti i soldi sprecati dalla sinistra - Il referendum da 232 milioni di euro rappresenta un esempio lampante di spreco e gestione inefficiente, con milioni di schede bianche tra gli italiani all’estero.

Davvero qualcuno pensava che questo #referendum potesse avere un epilogo diverso? Che i dati sull'#affluenza potessero essere migliori? Nemmeno se i quesiti avessero sostenuto le istanze più giuste dell’universo le cose sarebbero andate diversamente. Partecipa alla discussione

Quanto è costato davvero il referendum? - Ecco quanto è costato davvero il referendum 2025 lavoro e cittadinanza allo Stato italiano (e perché non 400 milioni di euro). Leggi su money.it

Referendum, quanto è costato. Tutti i soldi sprecati dalla sinistra - Milioni di euro buttati, milioni di schede per gli italiani all'estero tornate bianche. Leggi su msn.com

Risultati affluenza referendum oggi, aggiornamenti in DIRETTA. Quorum non raggiunto - Risultati affluenza referendum 2025, aggiornamenti in diretta e ultime notizie live: concluse le operazioni di voto il quorum non è stato raggiunto con tutti e cinque i quesiti di conseguenza nulli. Leggi su money.it