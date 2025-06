Quando meno te l’aspetti Luca Onestini chi è la nuova fidanzata famosa

Quando meno te lo aspetti, Luca Onestini sorprende ancora: la sua nuova fidanzata famosa svela il volto di un amore inatteso e travolgente. Dopo mesi sotto i riflettori, l’ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip ha deciso di condividere con il mondo un sentimento che ha rivoluzionato la sua vita. La sua storia d’amore sta conquistando tutti e promette di essere uno dei capitoli più emozionanti del suo percorso.

Luca Onestini ha voltato pagina e il nuovo capitolo della sua vita si chiama amore. Dopo mesi passati sotto i riflettori in un reality show internazionale, l'ex volto di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip ha vissuto un'esperienza che, più che il secondo posto in classifica e i 100mila dollari di premio, gli ha lasciato qualcosa di molto più prezioso: un sentimento inaspettato e travolgente nato sotto gli occhi del pubblico. Nella versione statunitense del celebre format, La Casa de Los Famosos, Onestini non ha soltanto conquistato i telespettatori, ma anche il cuore di una coinquilina: Aleska Genesis Castellanos.