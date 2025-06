Quando la gravidanza diventa un affare pubblico, il rischio di perdere l’intimità emotiva aumenta, mettendo a dura prova il benessere psicologico delle future madri. Le pressioni sociali e le aspettative esterne spesso si intrecciano con questo momento delicato, rendendo ancora più fondamentale preservare il proprio spazio interiore. A Fanpage.it, la professoressa Cristina Riva Crugnola spiega come proteggere questa connessione possa fare la differenza per una gravidanza serena e consapevole.

